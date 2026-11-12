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Fútbol de Ascenso de Paraguay
12 de noviembre de 2026 - 09:37

El recorrido del 3 Corrales para llegar a la final del Nacional B

Festejo de gol del 3 Corrales de Ciudad del Este, finalista del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
Festejo de gol del 3 Corrales de Ciudad del Este, finalista del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.Club 3 Corrales

El 3 Corrales de Ciudad del Este definirá con el Quinceno FC el título del Nacional B de la UFI, que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.

Por ABC Color
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El Parque del Guairá, ubicado en Villarrica, será escenario el domingo del partido de ida de la final del decimoquinto Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior entre el Quinceno FC de Itapé y el 3 Corrales de Ciudad del Este, fijado para las 16:00.

Lea más: La campaña del Quinceno FC, finalista del Nacional B de la UFI

La revancha está marcada para el sábado 21, en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, a las 19:30.

El evento en esta edición otorga una plaza directa a la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

En este material les presentamos la campaña del 3 Corrales, que buscará su segundo ascenso a la división semiprofesional de la APF, en la que estuvo entre 2018 y 2019, esta vez como campeón. Su primer paso a la Intermedia se había dado mediante el repechaje, contra el Atlético Colegiales.

El recorrido del club altoparanaense para llegar a la instancia cumbre del evento es el siguiente:

Fase regular

Patriotas de Hernandarias 1 – 3 Corrales 0

3 Corrales 2 – 3 de Fabrero 1

13 de Junio de Ciudad del Este 1 – 3 Corrales 1

3 Corrales 1 – Patriotas 0

3 de Febrero 3 – 3 Corrales 0

3 Corrales 1 – 13 de Junio 0

Segunda etapa

3 Corrales 2 – Ciudad Nueva de Ciudad del Este 2

Guaraní de Fram 3 – 3 Corrales 2

3 Corrales 2 – Guaraní de Minga Guazú 0

3 Corrales 2 – Pastoreo 1

Quinceno FC 1 – 3 Corrales 2

3 Corrales 4 – Unión de Pilar 1

3 de Febrero 0 – 3 Corrales 0

Ciudad Nueva 1 – 3 Corrales 1

3 Corrales 2 – Guaraní de Fram 0

Guaraní de Minga Guazú 0 – 3 Corrales 3

Pastoreo 2 – 3 Corrales 2

3 Corrales 1 – Quinceno FC 1

Unión de Pilar 0 – 3 Corrales 6

3 Corrales 0 – 3 de Febrero 1

Semifinales

3 de Febrero 0 – 3 Corrales 1

3 Corrales 0 – 3 de Febrero 0

Resumen

Partidos: 22

Victorias: 12

Empates: 6

Derrotas: 4

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