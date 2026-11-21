La serie decisiva estuvo marcada por la paridad absoluta entre dos potencias del interior. Tras el empate 1-1 registrado en el encuentro de ida en el estadio Parque del Guairá, la revancha disputada en suelo esteño volvió a ser un duelo táctico y muy disputado que culminó con el marcador en blanco (0-0) tras los 90 minutos reglamentarios.

Lea más: Primera final del Nacional B de la UFI termina igualada

Con la serie igualada en el global, el título y el ansiado ascenso se trasladaron a la tanda de penales. Allí emergió la figura de César Giménez: el guardameta del elenco itapeño se vistió de héroe al tapar dos remates, desatando la euforia de su gente al asegurar el 4-2 definitivo.

De esta manera, el conjunto representativo de Itapé escribe la página más dorada de su trayectoria institucional, ganándose el derecho de competir en la antesala de la Primera División del fútbol paraguayo en la próxima temporada.

Síntesis del encuentro

Estadio: Antonio Aranda. Árbitro: Dante Cardozo. Asistentes: Carlos Gómez y Mario Alfonzo. Cuarto árbitro: Guillermo Brítez. Delegado APF: Gustavo González.

RI 3 Corrales 0 (2): Gustavo Serdán; Lucas Burgos, José Cañete (90’+2’ Jorge Sarubbi), Ángel Santacruz y Luca Mendieta (90’+2’ Alexis Vargas); Walter Mañotti (59’ Álvaro Rotela), Alejandro Melgarejo (59’ Javier Garcete), Fernando Domínguez y Juan Cabrera; José Duarte (79’ Jhonatan Feltes) y Alam Garcete. D.T.: Lorenzo Cabañas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

15 de Mayo 0 (4): César Giménez; Matías Céspedes, Lucien Galtier, Leandro Báez y Cristóbal Ramírez (67’ Junior Quiñónez); Benicio Duarte, Kevin Armoa (82’ Matías Cabral), Édgar Armoa (82’ Ángel Vázquez) y Víctor Palacios (63’ Cristhian Gaona); Mathías González y Carlos Monges (63’ Willian Santander). D.T.: César Castro.

Gol: No hubo. Amonestados: 24’ Alam Garcete y 69’ José Duarte (RI); 23’ Benicio Duarte, 37’ Mathías González, 62’ Víctor Palacios y 67’ Kevin Armoa (15). Tanda de Penales: RI 3 Corrales: Alam Garcete y Fernando Domínguez. Malograron: Juan Cabrera y Alexis Vargas. 15 de Mayo: Willian Santander, Cristhian Gaona, Mathías González y Junior Quiñónez.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol