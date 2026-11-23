Este domingo se disputaron los partidos de ida de los dieciseisavos de final del Nacional Interligas, la competencia madre de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) que otorga un cupo a la División Intermedia 2028.

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Son 32 selecciones que pugnan por la consagración y el paso al segundo nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La Liga que obtenga el cetro deberá fundar un club que lo represente en la APF.

A través de la página Pasión del Interior les presentamos los marcadores registrados en los choques de ida de los 16vos del Interligas.

Los enfrentamientos de vuelta, aún no programados, se desarrollarán el próximo domingo.