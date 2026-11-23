El partido de vuelta de la serie final de la decimoquinta edición del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior se disputó el sábado último en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, donde 3 Corrales y Quinceno FC empataron en tiempo normal 0-0.

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Como el duelo de ida, celebrado en Villarrica, también había culminado en empate, en este caso 1-1, fueron a los penales, instancia en la que se impusieron los guaireños por 4-2.

Este es el segundo título seguido del Nacional B del “15no”, aunque con distintas denominaciones. En 2025 obtuvo el cetro con su nombre original, el 15 de Mayo de Itapé. Esta vez decidió participar con la denominación marketinera, más acorde a las exigencias, Quinceno FC.

El monarca inició la campaña bajo el comando técnico de César Castro. Luego asumió la conducción Eugenio Ramírez, posteriormente reemplazado por Hugo Marcelo Ovelar, quien debió dejar el club para dirigir a la Intermedia, dando lugar al regreso victorioso de Castro.

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La campaña

Fase regular

Del certamen participaron 14 clubes, divididos en cuatro grupos en la fase regular, dos con cuatro componentes y dos llaves con tres equipos.

Quinceno integró el Grupo D con Guaraní de Minga Guazú y Choré Central, ganando su zona con puntaje perfecto y accediendo a la segunda etapa, al igual que el Cacique altoparanaense. Sus marcadores:

Choré Central 0 – Quinceno FC 6

Quinceno FC 4 – Guaraní de Minga Guazú 1

Quinceno FC 6 – Choré Central 1

Guaraní de Minga Guazú 0 – Quinceno FC 2

Segunda etapa

En la fase más extensa, con 14 rondas, Quinceno FC ocupó el cuarto puesto, el último billete rumbo a las semifinales, junto con Guaraní de Fram, 3 Corrales y 3 de Febrero de Ciudad del Este. Los resultados:

Quinceno FC 3 – Unión de Pilar 0

3 de Febrero 0 – Quinceno FC 0

Quinceno FC 0 – Ciudad Nueva de Ciudad del Este 0

Guaraní de Fram 1 – Quinceno FC 0

Quinceno FC 1 – 3 Corrales 2

Pastoreo 1 – Quinceno FC 4

Quinceno FC 3 – Guaraní de Minga Guazú 0

Unión de Pilar 0 – Quinceno FC 5

Quinceno FC 0 – 3 de Febrero 1

Ciudad Nueva 1 – Quinceno FC 0

Quinceno FC 1 – Guaraní de Fram 0

3 Corrales 1 – Quinceno FC 1

Quinceno FC 3 – Pastoreo 1

Guaraní de Minga Guazú 0 – Quinceno FC 5

Semifinales

Quinceno FC 1 – Guaraní de Fram 0

Guaraní de Fram 1 – Quinceno FC 0

En los penales, Quinceno FC se impuso por 4-3

Finales

Quinceno FC 1 – 3 Corrales 1

3 Corrales 0 – Quiceno FC 0

En los penales, Quinceno FC salió airoso por 4-2

Resumen

Partidos: 22

Victorias: 12

Empates: 5

Derrotas: 5