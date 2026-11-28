Surgido en el Atlético San Miguel de Valle Pucú (Areguá) y con pasado en el 24 de Setiembre, durante el paso de Los Bravos en la División Intermedia, Juan Ezequiel Mereles Esquivel (22 años) debutó en el profesionalismo de la mano del Sportivo Ameliano, en el 2024.

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El potente atacante, con 10 anotaciones en 22 presentaciones en la División Intermedia, militó igualmente en Sportivo Ykua Duré de Luque y en el Cordillerano de Itacurubí de la Cordillera.

Este año, el atleta tuvo una excelente campaña en el Deportivo Santaní, con el que obtuvo el título de la División Intermedia y el ascenso al círculo privilegiado.

“Hoy toca despedirme de este hermoso club, donde tuve momentos malos, pero también muy buenos, donde pude ser feliz con el fútbol que me llevó a momentos que quedarán grabados en mi corazón para siempre. Me llevó también amistades que hice en esta hermosa comunidad”, posteó Juanchi Mereles.

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“Quiero agradecer a mis compañeros, a los entrenadores, a la comisión directiva, y a todos lo que trabajaron para que este club cumpla con el objetivo. Sí se pudo lograr ascender a Primera, siendo campeones. Gracias a Dios por permitirme ser parte de esta familia. Llevo conmigo los mejores recuerdos y el cariño que me brindaron desde el día 1. Gracias Club Deportivo Santaní”, escribió.

El atacante vallepuqueño, digno representante de la Villa Solidaridad 1, autor de goles decisivos, retorna al Sportivo Ameliano, sin descartar que en lo sucesivo pueda volver vestir la casaca albinegra santaniana.