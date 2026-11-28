El miércoles, Brasil se había impuesto sobre Paraguay por 3-0 en el partido de tiempo normal, y en el ensayo de la tanda de penales igualmente salió airosa la escuadra verdeamarilla por 4-2.

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Esta vez las cosas cambiaron. El duelo en los 90 minutos finalizó 0-0, mientras que en los disparos desde los 12 pasos también hubo equilibrio: 4-4.

En esta fase preparatoria, los resultados pasan a un plano secundario, pues el objetivo es llegar de buena forma al Sudamericano Sub 17 del próximo año, en sede a ser definida próximamente.

Detalles del segundo test match

Escenario: Carde, Ypané. Árbitro: Pablo Delvalle. Asistentes: Marcos Cubilla y Osvaldo Estigarribia. Cuarto árbitro: Diego Bareiro.

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Paraguay: Lucas Silvero; Ángel Esteche, Fernando Jaquet, Jhosías Núñez y Ronald González; Enzo Villagra (52´ Edson González), Imanol Amarilla, Sebastián Orué (83′ Eduardo Ortiz) y Ángel González (70´ Santiago Galeano); Alejandro Encina (52´ Enzo Arrúa) y Alexander Toledo (52´ Kevin Ruiz Díaz). D.T.: Mariano Uglessich.

Brasil: Alessandro Ferreira; Jonhatan Marinho, Julio Lima, Leonardo da Silva y Luca Miranda; José Soares, Bryan Gomes, Caua Machado y Adriano Oliveira; Lucca Soares y Hugo Ferreira. D.T.: Carlos Dalla.

Gol: en tiempo normal no hubo. En penales, marcaron para Paraguay: Enzo Arrúa, Edson González, Santiago Galeano y Ronald González. Malogró: Kevin Ruiz Díaz.

Amonestados: 10’ José Soares, 43’ Julio Lima, 60’ Daniel Vieira y 63’ Rhyan Quieroz (B); 63’ Enzo Arrúa (Paraguay).