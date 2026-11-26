El Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARDE) fue escenario del amistoso entre las selecciones Sub 16 de Paraguay y Brasil.

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Los auriverdes demostraron una superioridad que fue plasmada en el marcador: 3-0.

Para este viernes está marcado un nuevo duelo de fogueo, que se pondrá en marcha a las 17:00.

Estadio: Carde. Árbitro: Eduardo Vázquez. Asistentes: Mateo Herebia y Lucas Villalba. Cuarto árbitro: Nicolás Benítez.

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Paraguay: Octavio Martínez; Ronald González, Jhosías Núñez (75′ Marcelo Méndez), Fernando Jaquet y Oliver López (57′ Ángel Esteche); Axel Cabo (41′ Imanol Amarilla), Sebastián Orué (46′ Christian Tillner) (66′ Eduardo Ortíz), Edson González (46′ Santiago Galeano) y Ángel González (57′ Víctor Funganti); Enzo Arrúa (46′ Jonás Mendez) y Luciano Tartallone (46′ Kevin Ruiz Díaz). D.T.: Mariano Uglessich.

Brasil: Aldo Alburquerque; Jonhatan Marinho, Guillerme da Silva, Lucas Miranda y Thauan Cerquiera; Julio de Oliveira, Wellington dos Santos, Crystian Pereira y Leonardo da Silva; José Soares y Caua Machado. D.T.: Carlos Dalla.

Goles: 8′ Jonhatan Marinho, 31′ Leonardo da Silva y 37′ Caua Machado.

Luego de la finalización del “test match” disputaron una tanda de penales, en la que los brasileños se impusieron por 4-2.