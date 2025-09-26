Tembetary: Escobar, oportunidad aprovechada

El profesional luqueño Luis Fernando Escobar venía dirigiendo al Olimpia de Itá, en la Primera División B (tercera categoría), hasta que recibió la llamada del Atlético Tembetary y no dudó en retornar al club en el que ya había estado, para demostrar su trabajo en el círculo privilegiado, sacando máximo provecho de la oportunidad presentada.

Escobar, de vasta trayectoria como futbolista, tiene la misión de apuntalar a los jóvenes y hacer que su equipo llegue lo más lejos posible en el torneo integración, ya que el panorama en el segundo certamen liguero está complicado y a esta altura, el descenso a la División Intermedia parece irreversible.

El lunes, “Tembe” volverá a jugar con Olimpia, en esta oportunidad por la 14ª ronda del Clausura. Será en Villa Elisa, a las 19:30.

