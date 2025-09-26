Atlético Tembetary

Tembetary: Escobar, oportunidad aprovechada

Atlético Tembetary viene de brindar un batacazo en la Copa Paraguay, al eliminar a Olimpia. El repunte rojiverde coincide con la llegada del entrenador Luis Fernando Escobar, reemplazante de Cristian Díaz.

26 de septiembre de 2025 - 19:23
Luis Fernando Escobar Zelaya (50 años), director técnico del Atlético Tembetary.
El profesional luqueño Luis Fernando Escobar venía dirigiendo al Olimpia de Itá, en la Primera División B (tercera categoría), hasta que recibió la llamada del Atlético Tembetary y no dudó en retornar al club en el que ya había estado, para demostrar su trabajo en el círculo privilegiado, sacando máximo provecho de la oportunidad presentada.

Escobar, de vasta trayectoria como futbolista, tiene la misión de apuntalar a los jóvenes y hacer que su equipo llegue lo más lejos posible en el torneo integración, ya que el panorama en el segundo certamen liguero está complicado y a esta altura, el descenso a la División Intermedia parece irreversible.

El lunes, “Tembe” volverá a jugar con Olimpia, en esta oportunidad por la 14ª ronda del Clausura. Será en Villa Elisa, a las 19:30.

