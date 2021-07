Arzamendia viaja para acoplarse al Cádiz

“La verdad que estoy feliz porque se dio la esperada transferencia. Cada jugador trabaja para eso y hoy me tocó a mi está posibilidad, estoy con ganas de llegar al nuevo club y comenzar a trabajar”, aseguró en conferencia de prensa en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.

Ya tuvo contactos con varios compañeros. “Cuando se dio mi fichaje por el Cádiz, varios jugadores y el preparador físico se comunicaron conmigo, con el técnico aún no hablé, seguro lo haré cuando llegue. Fue un gran gesto de los nuevos compañeros, ahora quiero llegar y juntarme con ellos”.

Se enteró de la transferencia cuando estaba en la Copa América. “Estaba en la Copa América y trataba de no escuchar mucho hasta que hablé con el profesor Eduardo Berizzo y me dijo que la posibilidad era real. Trate de hacer lo mejor en la Copa para que estén seguros de mí y puedan ficharme. Creo que hice una buena copa y me voy feliz”.

“Primero voy a Cádiz, el domingo viajamos para la pretemporada, quiero ponerme en forma en lo físico que es lo principal para rendir bien en una competencia”, añadió.

Aseguró que desea alguna vez volver a Cerro Porteño. “Cerro es mi casa, me crió, crecí ahí, mi idea es volver. Pienso quedarme mucho tiempo afuera y después volver al club. Al hincha le agradezco mucho por todo y nos veremos pronto”.

Por último, señaló que habló con Omar Alderete, nuevo jugador del Valencia. “Si hablé con Omar Alderete que se fue al Valencia y me dijo que nos íbamos a cruzar allá. Ojalá que cuando jueguen nuestros equipos ambos estemos en el campo de juego”, concluyó.