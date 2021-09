Cerro Porteño comienza a gestionar la continuidad de Jean Paulo Fernandes

Jean Paulo Fernandes Filho llegó a Cerro Porteño a causa de una urgencia. Rodrigo Muñoz sufrió una rotura de ligamentos a puertas de la Copa Libertadores. De inmediato, Francisco Arce solicitó un reemplazante para disputar, principalmente, la fase de grupos del certamen. Las gestiones apuntaron a Gerardo Ortiz, pero el Once Caldas no bajó las pretensiones de un monto millonario que el Ciclón no podía pagar. A contrarreloj por el cierre del libro de pases internacional y a minutos de la medianoche, el bahíano fue sorpresivamente presentado en las redes sociales.

El arquero fue cedido por el São Paulo gracias a la intermediación de Diego Lugano, exjugador de Cerro y directivo del Tricolor paulista. El acuerdo fue firmado por un año y en el primer semestre, el futbolista de 25 años solo estaba habilitado para jugar en el torneo continental. El brasileño era toda una incógnita y pese a disputar 36 de los 38 partidos de la Serie A 2020 en el arco del Atlético Goianiense, el guardameta sumaba un mes de inactividad (retornó a São Paulo en febrero) y aterrizaba en Barrio Obrero a casi 30 días del debut (finales de abril) contra el América de Cali.

Pero una vez bajo los tres palos, Jean no soltó el puesto y ni siquiera regaló un margen para la duda sobre la titularidad. Querido por los hinchas y considerado clave por Francisco Arce, la comisión directiva del Azulgrana no tiene otro camino que gestionar la continuidad del jugador, que acaba vínculo en diciembre. Si la institución no puede adquirir el pase por un valor elevado, el plan de los Zapag sería extender el contrato del jugador. Para negociar, llegó a Asunción Olten Ayres, presidente del Consejo Deliberante de la entidad paulista, reveló Mundo Cerro.

Este miércoles, Juan José y Raúl Zapag mantendrían una reunión con Ayres para tratar el tema Jean Paulo, quien suma quince presentaciones entre la Libertadores y el torneo Clausura, campeonato en el que debutó en el fútbol paraguayo. Días atrás, el Cardinal Deportivo había desvelado que el exBahia expresó al resto del plantel que estaba cómodo en el país y que deseaba seguir en el conjunto de Barrio Obrero. A cuatro meses del epílogo de la temporada, Cerro quiere anticipar las negociaciones para asegurar que en 2022, Fernandes Filho siga defendiendo la portería.