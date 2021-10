La posibilidad de la unión de la oposición y el trabajo del equipo

“Nos reunimos hace tres meses con Rubén Recalde, Julio Ullón, Enrique Cáceres, tuvimos una conversación para llegar unidos. Vamos a ver cuando llegue el momento quien está mejor posicionado para encabezar la lista. Queremos estar unidos y no descarto la posibilidad, veremos quien se une a quien”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

Mencionó por qué Oscar Ortega no es el candidato a presidente y afirmó que no estaban solos. “En nuestro movimiento el lema es el trabajo en equipo. El Lic. Ortega no tiene el tiempo necesario y no puede encabezar la chapa, está a su cargo generar los recursos, pero no está solo, está apoyado por muchos empresarios, un grupo interesante que apoya en cuanto a logística y proyectos económicos, hay espalda para aguantar esto. No estamos Blas Ojeda y Óscar Ortega nomás, no estamos solos, hay un grupo de personas que se acoplaron. Nadie va a regalar su dinero, se aporta, pero se recupera”.

Fue consultado qué pasará si Juan José Zapag quiere unirse a ellos. “Me debo a un equipo, no puedo decidir solo, si él quiere unirse al equipo tenemos que hablar porque no trabajamos solos, tenemos que hablar con el equipo”.

Se habló mucho sobre las declaraciones de Óscar Ortega sobre las divisiones inferiores. “Entiendo el comentario de Óscar, no podemos traer jugadores que ganen una fortuna y dejar de lado a los de las inferiores, preferimos pagarles bien a los chicos que vengan de las formativas, queremos cumplir mejor con ellos, con los de la cantera”.

Por último, dejó un mensaje para los cerristas. “Estamos trabajando para que el proyecto sea bueno, seguimos sumando gente, proyectos y queremos lo mejor para Cerro Porteño con un equipo de trabajo, no solo con la presencia del presidente, tenemos buena aceptación con los socios que votarán en enero. Todas las opiniones suman, seguimos sumando y aprendiendo que es lo importante”, finalizó.