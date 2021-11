“Estuve en un momento difícil, donde no era yo, pero me reencontré con el Claudio que todos conocen”

Claudio Aquino fue la figura del superclásico: el argentino rompió el cero con un golazo de larga distancia y encaminó el triunfo de Cerro Porteño, que continúa en la pelea por el torneo Clausura 2021. El ofensivo, que aclaró que “darán pelea” a Guaraní hasta la última jornada del certamen, contó detalles de la inestabilidad futbolística que sufría anteriormente y destacó a su hijo y su mujer, sin olvidar al resto del plantel y el cuerpo técnico, como motivadores para recuperar el nivel.

“Saludar a mi hijo que siempre que abre su boquita y dice que voy a hacer un gol, su papá lo hace. Dedicarle a él, que está ahí arriba, y mi mujer, que son los pilares míos que me ayudan en el día a poder encontrarme a como estoy”, comentó Aquino, quien en el momento del tanto, apuntó al sector en el que estaba su familia. El mediapunta convirtió por segunda vez en la historia de los clásicos: el anterior fue en la goleada 3-0 en Para Uno, en la primera rueda.

“Estuve en un momento difícil, donde no me encontraba, donde no era yo. Mis compañeros, el cuerpo técnico, mi mujer y mi hijo fueron esa fuerza para poder reencontrarme con el Claudio que todos conocen”, reconoció Aquino, quien anotó por tercera vez en el campeonato y por sexta en la temporada. Entre los rivales a los cuales el atacante marcó en los dos semestres del año están los otros grandes del fútbol paraguayo, Olimpia, Guaraní y Libertad.