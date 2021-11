“Aunque son dos los punteros, Cerro Porteño es el mejor del campeonato”

Nacional empató si goles con Guaireña y tiene a Olimpia muy cerca en la tabla acumulativa. El Tricolor, con 50 puntos, tiene dos unidades de ventaja sobre el Decano en la pelea por el último cupo a la Copa Libertadores. El 0-0 en Villarrica no benefició, pero el Albo continúa dependiendo de sí mismo para clasificar al certamen continental. Después del parate por las Eliminatorias Sudamericanas que tendrá el torneo Clausura, la Academia recibirá a Cerro Porteño.

Cristian Riveros calificó al Ciclón, que lucha por el título, como “el mejor equipo del campeonato” y adelantó que el clásico de Barrio Obrero no “será fácil”. “Vamos a enfrentar, hoy por hoy, al mejor equipo del campeonato. Más allá de que dos equipos son punteros, me parece que Guaraní bajo un poquito y Cerro levantó, es el mejor equipo del torneo. No será fácil”, expresó el volante de 39 años después de la paridad en el Parque del Guairá.

“Sumar siempre es bueno, me parece que el equipo desde el principio buscó ganar, pero no pudimos hacer ese golcito que le faltó al partido (…) Tenemos un pausa para recuperar algunos lastimados, somos un plantel corto y estos días nos vendrán bien para recuperar a algunos valores”, agregó Riveros con relación a la pausa por el clasificatorio mundialista, en el que Paraguay medirá el jueves a Chile (20:00) y el martes a Colombia (20:00).