“Cerro Porteño está secuestrado por una familia”

Óscar Ortega es el vicepresidente de la lista Cerro en Primer Lugar, encabezada por Blas Ojeda. El empresario salió al cruce de varias declaraciones de Juan José Zapag, quien hace días lanzó oficialmente la candidatura a presidente del Ciclón. “No me creo oportunista, no he vaciado nada. Yo me considero un trabajador. Zapag siempre se refiere a los candidatos con adjetivos no muy apropiados”, expresó a ABC 730 AM.

“Queremos que el socio sea protagonista, no como ahora que el socio está apartado. El club está secuestrado por una familia”, continuó Ortega en referencia a Zapag, quien supuestamente ordenó que no puede tomar unas fotografías de La Nueva Olla cuando fue a recibir el carnet de socio vitalicio. “Cuando recibí mi carnet de vitalicio, no me permitieron sacar una foto en la Nueva Olla. Pregunté porqué y me dijeron que era por orden superior”, añadió.