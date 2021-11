Francisco Arce y el por qué Robert Morales es suplente

Cerro Porteño tiene dos máximos goleadores en el torneo Clausura: Claudio Aquino y Roberto Morales. Ambos suman seis tantos cada uno, pero solamente el mediapunta es titular. El atacante, que suma 13 goles en el año, es suplente. En el triunfo sobre Nacional, el ofensivo de 22 años reemplazó a Mauro Boselli a los 81 minutos y ocho después, marcó el quinto del Ciclón, que goleó en el Defensores del Chaco por la antepenúltima jornada.

Nuevamente ingresando y marcando, como en el 3-0 sobre Olimpia en Para Uno, el 2-0 a Libertad, 2-0 a Guaireña, 2-0 a River Plate, 3-0 a Sol de América y 5-1 contra el Albo, Morales quedó a dos de Francisco da Costa en la clasificación de los artilleros del certamen. En la conferencia, Francisco Arce fue nuevamente consultado por la suplencia del delantero con la siguiente pregunta: “El amigo del gol Roberto Morales, ¿Cuándo desde el vamos?”.

“No sé. Ni yo tengo esa respuesta del cuando del vamos, menos voy a responder ahora. Me parece que está muy bien el equipo así como está , él esta siendo prácticamente el goleador del campeonato y después, si él quiere (el periodista) o tenemos tiempo para explayarme y explicar exactamente por qué inicia de cambio y no de inicio, pero creo que eso es para otro momento porque no hay mucho tiempo”, puntualizó Arce sobre Morales.