Juan José Zapag y el duro mensaje a la oposición

“Francisco Arce está comprometido con esta administración porque conoce, sabe lo que hacemos. Por eso digo, hay un dicho que dice que ‘por sus frutos, los conoceréis’. Nosotros no tenemos mucho más que demostrar”, así comenzó Juan José Zapag una entrevista con Tigo Sports. El vicepresidente de Cerro Porteño confirmó de manera directa la continuidad de Francisco Arce y a la vez, envío un mensaje a la oposición. El 30 de enero, el club realizará las elecciones.

Mientras Julio Ullón y Blas Ojeda-Óscar Ojeda unen fuerzas con Alianza Azulgrana y Cerro en Primer Lugar, respectivamente, y Rubén Recalde de Mundo Cerro va por cuerda separada, el oficialismo no hace campaña a poco más de un mes para el sufragio en el Ciclón. Zapag, el candidato a presidente, quiere regresar a la conducción de la institución aunque las decisiones con Raúl Zapag al mando, las toma el mismísimo J.J.

“Hemos echo un club diferente, un club muy grande, de mayor logística del Paraguay. No solamente con este maravilloso parque, porque este maravilloso parque es como la Olla para el principal. La construcción de La Nueva Olla, jamás vista en Paraguay, muestra un trabajo encomiable, una apuesta enorme ya que nosotros cumplimos sin prometer lo que muchos prometieron”, continuó Zapag, sin haber recibido otra pregunta.

El sucesor de Luis Pettengill en 2009 siguió y no perdió a la oportunidad para contestar entre líneas a los opositores. “Estamos muy involucrados y la gente nos conoce, no necesitamos hacer publicidad ni meternos mucho en una campaña. Tenemos el futuro en nuestra manos. La mitad más uno nos va a elegir porque sabe que no somos bla, bla, bla y que no necesitamos desmeritar a nadie. Conocemos lo que hacemos y el pueblo lo sabe”, finalizó.