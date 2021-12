Hay una cláusula de salida del Chiqui Arce relacionada con las elecciones en Cerro

Poco después de inscribir su movimiento para las elecciones de Cerro Porteño, Juan José Zapag, candidato a la presidencia del club, habló sobre la continuidad de Francisco Arce en caso de no imponerse en las urnas. La semana anterior, Zapag anunció la continuidad de Arce.

“Él solicitó una cláusula de salida. Si va a trabajar con nosotros lo hará, si no, quiere una cláusula de salida. Él va a elegir. Es una opción que quiere. Si es una condición lo firmaremos así, él va a decidir las condiciones de trabajo”, manifestó Zapag en contacto con la prensa.

Con las declaraciones de Zapag se entiende que aún no se firmó el contrato con Arce que será por cuatro años más. El Chiqui llegó en diciembre de 2019 y ya lleva dos años en la entidad cerrista, periodo en el cual levantó dos títulos.

Si bien los movimientos opositores coinciden en la opción de Francisco Arce para entrenador, el Chiqui había declarado que sería bueno que continúe el mismo equipo ya que existe un conocimiento de trabajo.

El miércoles, Rubén Recalde, líder de una de las listas no oficialistas, expresó que Arce es entrenador de Cerro Porteño, no de Juan José Zapag: “Para nosotros como equipo Chiqui es cerrista ante todo, Chiqui no es de nadie. Chiqui es del que quiera lo mejor para Cerro Porteño”. Luis Lezcano, miembro de esta lista fue más directo y dijo: “Quiero que le pregunten a Chiqui Arce si es técnico de Cerro Porteño o es técnico de Juan José Zapag”.