Antonio Galeano realiza la revisión médica para firmar con Cerro Porteño

Antonio Galeano realiza la revisión médica en el Sanatorio Migone de la ciudad de Asunción. El delantero cumple con los controles para, en caso de superar las pruebas, firmar el contrato con Cerro Porteño (préstamo por un año con opción a compra). El ex São Paulo es el último refuerzo del campeón del fútbol paraguayo, que anteriormente incorporó a Robert Piris da Motta, Williams Riveros, Sergio Díaz, Alfio Oviedo y Marcelo Moreno Martins.

Galeano, quien debutó en 2016 con Rubio Ñu, fue transferido al Tricolor paulista en 2020. Después de un paso por las inferiores del club, debutó en la Primera División a finales de ese mismo año. En 2021, junto a Dani Alves, actualmente en el Barcelona de España, fue campeón del Estadual Paulista. Luego de 29 partidos entre la Serie A, el Paulistão, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores, el paraguayo retorna al país.

“Hoy (jueves) me despido de este gigante club que me hizo profesional, que me enseñó grandes valores como hombre, me voy con el deber cumplido, haber ganado un título con este gran equipo, haber visto a esta increíble afición y dejarlos. Sé que siempre estaré en la multitud”, fue el mensaje de despedida que escribió Galeano en Instagram. La presentación del atacante de 21 años será en horas de la tarde, en la víspera del partido contra Guaraní.