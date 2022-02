La emotiva despedida del nuevo refuerzo del campeón paraguayo

Cerro Porteño incorporó al último refuerzo para la temporada 2022. Cuando parecía que el mercado de pases finalizaba con la llegada de Marcelo Moreno Martins, el club acordó la llegada de Antonio Galeano, el joven delantero que debutó en 2016 con Rubio Ñu y que desde el 2020 militaba en el São Paulo de Brasil. El atacante comenzó en las divisiones menores y, posteriormente, subió al plantel principal, con el que conquistó el Estadual Paulista 2021, teniendo a Dani Alves, actualmente en el Barcelona de España, como compañero.

El jueves, en la víspera de la revisión médica que realizará en Asunción antes de firmar el vínculo por un año, Galeano publicó un mensaje de despedida del Tricolor. “Hoy (jueves) me despido de este gigante club que me hizo profesional, que me enseñó grandes valores como hombre, me voy con el deber cumplido, haber ganado un título con este gran equipo, haber visto a esta increíble afición y dejarlos. Sé que siempre estaré en la multitud”, escribió el ofensivo de 21 años, que puede jugar como volante por fuera, de extremo o delantero.

La despedida de Antonio Galeano del São Paulo de Brasil