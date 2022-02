Arce y la primera referencia de Cerro y la Copa Libertadores

La Copa Libertadores comenzó con el debut de Olimpia en la Fase 1 y continúo con el estreno de Guaraní en la Fase 2. Mientras el Decano y el Aborigen pelean por ingresar a la fase de grupos, Cerro Porteño y Libertad aguardan por el sorteo de las ocho llaves. El Ciclón y el Gumarelo aparecerán recién en abril, por lo que aún tienen varios partidos del torneo Apertura 2022 antes de la seguidilla de juegos que generará disputar el certamen local e internacional.

A más de un mes, Francisco Arce hizo la primera referencia a la Libertadores y puntualizó que tiene variantes para poder afrontar los dos campeonatos paralelamente. “No nos olvidamos del inicio de la Copa, que falta bastante tiempo todavía. Claro que también en una previsión sería ideal sumar la mayor cantidad de puntos para cuando eso llegue, pero igualmente hoy estamos homogéneos y mejor conformados en cuanto al plantel para sobrellevar las dos competencias”, puntualizó.

“Donde estamos hay que ganar partido a partido. Yo no me fío en todo el amor que estamos teniendo en todos los sentidos, eso es muy bueno, hace bien al alma y el ego, a los que trabajan en el vestuario, alrededor de la directiva, hay un empuje muy grande de parte de la hinchada, que se siente feliz por lo que el equipo está haciendo, pero acá no podemos proyectar demasiado para adelante porque o sino hay momentos que llegan y desestabilizan”, añadió Arce.

“Hay que cumplir partido a partido, respetar a los rivales, seguir ganando, buscar mejorar más, dar alternativas en cuanto al juego y nombres, encontrar variantes cuando encontremos dificultades y podamos reponernos. Estamos constantemente así hablando con los muchachos para priorizar nuestros objetivos”, continuó el entrenador. En 2021, el campeón paraguayo quedó eliminado en octavos contra Fluminense después de un vergonzoso error del VAR en La Nueva Olla.