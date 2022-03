Williams Riveros, el único cambio del campeón para el superclásico

Cerro Porteño es el único puntero del torneo Apertura 2022. El vigente campeón triunfó en las cinco primeras jornadas y lidera el certamen con puntaje ideal. En la sexta fecha, el Ciclón irá por la sexta victoria consecutiva. ¿El rival? Olimpia, en el primer superclásico de la temporada. El partido más importante del fútbol paraguayo será el domingo, a las 18:00, en La Nueva Olla, por primera vez desde la pandemia, habilita el 100% de la capacidad para el tradicional choque.

A dos días del superclásico, Francisco Arce tiene prácticamente definida la alineación. A diferencia de Julio César Cáceres, que tiene dudas sobre el equipo por la revancha de la Fase 3 de la Copa Libertadores contra Fluminense, el entrenador paraguaríense realizaría una sola variante al once que goleó 4-0 a Sol de América en la rueda pasada. Juan Patiño, quien no había terminado ni siquiera el primer tiempo, no superó la lesión en la rodilla izquierda y está descartado.

Arce reemplazará al capitán, autor del gol que valió la conquista del torneo Clausura 2021 en el 2-2 con Guaraní, por Williams Riveros. El ex Barcelona de Guayaquil, uno de los refuerzos para el presente curso, está recuperado de un golpe en el tobillo y volverá a la formación. El defensor había debutado en el 2-0 sobre el Aborigen en la tercera ronda, pero estuvo ausente en las siguientes presentaciones (2-0 a Guaireña y 4-0 a Sol de América).

Con Riveros en lugar de Patiño, el resto será el mismo que jugó en Barrio Obrero ante del Danzarín: Jean Paulo Fernandes; Alberto Espínola, Alexis Duarte, Alan Rodríguez; Enzo Giménez, Ángel Cardozo Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino; Robert Morales y Marcelo Moreno Martins. Con relación al ataque, el joven es uno de los dos máximos artilleros del campeonato (6 goles con Julio Enciso), mientras que el experimentado va por el primer tanto en Paraguay.