“Un empate no vendría mal, pero...”, Arce y la referencia al superclásico

Cerro Porteño derrotó 2-0 al 12 de Octubre de Itauguá a cuatro días del superclásico. El Ciclón comienza a enfocar desde este sábado el estreno en la Copa Libertadores, certamen que abre con Olimpia el martes a las 18:15 en el Defensores del Chaco. Por primera vez desde el sorteo de los grupos, Francisco Arce opinó con respecto a la llave y al primer rival.

Lea más: “Rescato mucho que entendimos cuestiones para mejorar”

“Me encanta el grupo, me parece que es parejo, cualquiera puede ser primero, cualquiera puede ser último o segundo. No tiene esa igualdad cuando se meten los brasileños con potencial diferente, o el mismo River Plate, que son rivales muy diferentes en Sudamérica”, comenzó Arce sobre el Grupo G, en el que el campeón paraguayo tiene al Decano, a Peñarol y Colón.

“Como dicen en la campaña, va a dar gusto porque está el clásico de por medio y otros dos equipos fuertes también. Me parece muy pareja la llave”, continuó el paraguaríense. Sin Robert Morales y con la duda de Alfio Oviedo, reemplazado por molestias musculares en el triunfo contra el Globo, el ataque del Azulgrana sería con Sergio Díaz y Marcelo Moreno Martins.

Por otra parte, Arce apuntó al choque contra el Franjeado y sorprendió con la introducción de la respuesta. “Un empate no vendría mal, considerando que es de visita, pero como es el clásico tenemos que salir a ganarlo. Va a estar bueno, nos queda muy bien el hecho de no movilizarnos mucho para competir en los tres partidos en Asunción”, puntualizó el DT.