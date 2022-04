¿Falta de motivación?: Arce y la razón de la sorpresiva derrota

Sorpresa: Cerro Porteño perdió 2-0 con Tacuary. El Ciclón, el mismo que venía de una exhibición futbolística contra Libertad, de convertir 4 goles ante el líder del torneo Apertura 2022, mostró una imagen totalmente distinta a la victoria en La Nueva Olla hace cuatro días. Encontrar respuestas parece difícil, pero hacer preguntas, fácil: ¿Fue falta de motivación? ¿Subestimó al rival?

Las que realizaron los periodistas fueron todas contestadas por Francisco Arce, quien estaba molesto, fastidiado, pero contestando con tranquilidad. “Nos superaron porque nosotros no entramos dominante en el partido, desde la primera pelota ya nos preocuparon algunas cuestiones que entre los treinta y cuarenta mejoramos un poco. Debíamos jugar así”, arrancó.

Arce descartó que haya sido por la presión de alcanzar la cima: “Si es por eso, hubiéramos perdido el partido con Libertad porque ahí la presión era mayor. Teníamos que ganar si o sí para no quedar seis puntos. Lo que sí es que no estuvimos, generalmente no conseguís desarrollar en ninguna de las facetas del juego y el rival bastante aplicado, merecieron la victoria”, explicó.

Posteriormente, al consulta tuvo que ver con el poco público en Sajonia y cuánto puede influir en el futbolista. “Inadmisible para un futbolista profesional. La motivación en sí es ser futbolista profesional y en una situación excelente, en un club muy bueno, en el que mejoramos mucho en infraestructura y estructura. No nos falta nada”, señaló.

“Podíamos liderar el torneo hasta empatando, estamos bien en Copa. La gente apoyó. Es imposible tener mucha gente acá, jugar un jueves a las seis de la tarde. Hablamos de eso antes del partido. No es una excusa (…) Ellos hicieron muy bien y muchas cosas las facilitamos nosotros, pero en gran parte, sin desmeritar el trabajo del rival cuando te gana con mucha solvencia”, agregó.

La dura derrota modificó la planificación de Arce, que pensaba jugar con una formación alternativa el duelo contra Sportivo Ameliano (17:30) el domingo si lograba la ventaja de puntos con relación al Gumarelo. Pero con una unidad abajo, todo cambia: pondría lo mejor a pesar de que el miércoles, recibe a Peñarol por la Copa Libertadores.