Federico Carrizo, descartado en Peñarol por un cuadro viral

¡Buenas noticias para Cerro Porteño! Peñarol sufrió una baja de última hora: Federico Carrizo no estará a disposición de Mauricio Larriera a causa de un cuadro gripal. En reemplazo del argentino, con pasado azulgrana (campeón del torneo Apertura 2020 y del torneo Clausura 2021), el entrenador alinearía a Máximo Alonso, atacante de 19 años.

Lea más: Atención Cerro Porteño: alerta naranja por un ciclón subtropical

Carrizo, quien estaba en los planes del entrenador para el once titular, no es la única ausencia en el once del Carbonero, que está obligado a ganar si quiere continuar con vida hacia los octavos de final de la Copa Libertadores. Ramón Arias, el central de 29 años, no superó una lesión y quedó fuera del choque contra el Ciclón, que a pesar del temporal, se juega a las 18:15.