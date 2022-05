Pettengill y la posibilidad de reforzar el plantel

“Nosotros para empezar logramos el objetivo de clasificar a octavos, pero no estamos contentos de la forma en que se dio, no estuvimos a la altura el miércoles, ahora a trabajar para recuperarnos, estar bien y encarar los octavos con la seriedad y envergadura que se merece”, señaló Pettengill a la 730 AM, ABC Cardinal.

Sobre la incorporación de refuerzos, señaló. “Tanto la Conmebol como la APF nos permiten incorporar jugadores, más allá del rival tuvimos bajas importantes por lesión, el cuerpo técnico cree que nos quedamos sin delanteros por fuera y uno de punta, vamos a salir a buscar para contratar en esos puestos”.

“Creo que el plantel es frondoso, tenemos jugadores y cuerpo técnico de jerarquía, las incorporaciones tienen que ser del nivel que necesitamos, más allá de hablar de incorporaciones tenemos que recuperarnos físicamente”.

Sobre el rumor que habla de la posibilidad de la llegada de Guillermo Hauché, dijo: “No tengo conocimiento de eso, el Departamento de Fútbol y el técnico están manejando lo de refuerzos, creo que tenemos jugadores de jerarquía que darán sus frutos en los partidos de octavos”.

Los que vengan tendrán que ser parecidos a los lesionados. “No sé si un apellido fuerte, pero uno que tenga las características de los jugadores que perdimos por lesión. El cuerpo técnico tiene en carpeta, lo más importante para mí es recuperarnos físicamente. El mensaje de Chiqui Arce fue que perdimos delanteros importantes, nos falta el media punta que perdimos con las lesiones de Morales y Díaz”.

Pettengill señaló que tiene tres delanteros con las mismas características de los que están lesionados y que recién podrán volver a final del año.

Fue consultado por Cecilio Domínguez. “Tengo entendido que Cecilio es jugador del Austin, la incorporación de la MLS al fútbol paraguayo es inconveniente por lo que perciben, pero habría que ver cuál es su situación”, concluyó.