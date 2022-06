Ariel Martínez y lo que dijo Alan Benítez por las frases del papá

Cerro Porteño presentó al primer refuerzo para la segunda parte de la temporada 2022. En compañía de Juan José Zapag y de Ariel Martínez, el club anunció a Braian Samudio, quien firmó por un año a préstamo. Posterior a la conferencia de prensa, el director de fútbol hizo referencia a la segunda incorporación (Federico Carrizo) y las renovaciones.

Los contratos de Luis Fariña y de Alan Benítez culminan el 30 de junio y la entidad inició las gestiones para renovar con ambos, principalmente con el volante derecho, que está al servicio de la selección paraguaya en la gira asiática. Semanas atrás, el padre del jugador, Benjamín Benítez, generó malestar en la directiva por unas declaraciones sobre el futuro del ex-Olimpia.

“No sé si están esperando que mi hijo se acerque a hablar. No estamos para estar ofreciéndonos”, disparó el padre de Alan al Cardinal Deportivo. “Le da igual seguir en Cerro o salir afuera”, agregó sobre la extensión o no del vínculo del mediocampista. Las frases también molestaron a Francisco Arce, quien criticó con dureza expresando que “no ayudan al hijo que ya no es un chico”.

Este viernes, Martínez, también delegado de la institución de Barrio Obrero, habló de Alan y señaló que las negociaciones para que el ex-Libertad continúe, “está muy avanzado”. “Con Alan (Benítez) está muy avanzado y todo lo que se manifestó no es deseo de él. Todos saben que él es hincha de Cerro”, puntualizó, respondiendo a las palabras del papá del diestro de 28 años.