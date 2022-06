¿Qué dijo Federico Carrizo sobre la serie contra el Palmeiras?

Cerro Porteño cumplió con los dos pedidos de Francisco Arce para reforzar el plantel con miras a la segunda parte del año. Braian Samudio, la primera incorporación, fue presentado el viernes, mientras que Federico Carrizo retornó al país y aguarda la firma del nuevo vínculo para comenzar a trabajar nuevamente con el plantel, con el que hace seis mes gritó campeón.

Durante la llegada a Asunción, el viernes por la noche, Carrizo hizo referencia a la vuelta y también apuntó al Palmeiras, adversario del Ciclón en los octavos de final de la Copa Libertadores. “Tengo esa suerte y esa posibilidad de venir y ayudar al equipo en esta instancia. Para todo jugador que compite le gusta estar en esta instancia”, expresó el atacante de 31 años.

“Mucho no hay para decir de la clase de equipo que es (Palmeiras). Somos once contra once y por algo Cerro Porteño llegó a esta instancia. Estamos para competir”, avisó el ofensivo, que disputó la fase de grupos del certamen con Peñarol de Montevideo, con el que enfrentó al Azulgrana y también a Olimpia, al cual anotó en el triunfo del Manya 2-1 en Uruguay.

“Físicamente estoy bien porque venía entrenando desde febrero. Fue un poquito atípico lo que me pasó porque estuve parado, arranqué en febrero sin pretemporada, pero después hice un minirreacondicionamiento físico que me permitió competir este tiempo. Espero sumarme lo más rápido posible”, expresó Carrizo, quien estará habilitado para la segunda parte del año.