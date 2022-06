Francisco Arce, la pausa “nos vino show” y ¿palo para Daniel Garnero y Roberto Torres?

Las conferencias de Francisco Arce siempre dejan títulos. Y la que realizó posterior al triunfo 1-0 sobre Resistencia en la reanudación del torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo, entregó un par de frases. Una tiene relación a la pausa del campeonato y a las quejas que expresaron algunos entrenadores como Daniel Garnero y Roberto Torres por detener el certamen por la Fecha FIFA.

“El parate nos vino show, espectacular”, comenzó Arce sobre el par de semanas sin fútbol después de una seguidilla de partidos entre la competencia local y la Copa Libertadores, agenda que también tuvieron Libertad, Olimpia y, Guaireña y General Caballero de Juan León Mallorquín con la Copa Sudamericana. El DT permitió que gran parte del plantel descanse y recuperó lesionados.

“Creo que hay dos o tres colegas que se quejan de eso, parece raro porque a la mayoría de los entrenadores nos gusta tiempo de trabajar, recuperar lesionados e insistir en la parte táctica. Fue lo que hicimos notros y lo hicimos muy bien”, agregó Arce en referencia al enojo de Garnero y de Torres, quienes fueron duros con la decisión del parate.

Posterior al empate 1-1 con Guaraní en Dos Bocas, Garnero expresó que “la dinámica del juego es una cuando el equipo viene bien, viene ganando y frenarlo... A mi no me gustó, no me sirvió y no creo que haya sido bueno en el campeonato”. Por su lado, Torres manifestó que “nosotros tenemos una sola competencia y no me sirvió para nada”.