“Pasando esta llave del Palmeiras ya tenés chapa de candidato”

Cerro Porteño enfrentará en los octavos de final de la Copa Libertadores al vigente bicampeón, el Palmeiras de Gustavo Gómez. La ida de la serie será en La Nueva Olla, el miércoles 29 de junio, pero antes, el Ciclón disputará tres partidos del torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo: 12 de Octubre de Itauguá, General Caballero de Juan León Mallorquín y Libertad.

Juan José Zapag, en charla con el Cardinal Deportivo, analizó la llave contra el Verdão, que lidera la Serie A de Brasil y este jueves, desde las 17:00, recibe al Atlético Goianiense, el adversario de Olimpia en la Copa Sudamericana. El presidente azulgrana fue cauteloso, mencionó que el conjunto paulista “es el mejor equipo” del continente y avisó que “hay que entrar fuerte”.

“No tengo dudas de que es el mejor equipo, pero en el once contra once hay que entrar fuerte. Es un buen equipo, pero se asusta también cuando se lo ataca, no es el mejor equipo del mundo”, comenzó Zapag. “Me gusta que no seamos favoritos, pasando esta llave ya tenés chapa de candidato”, puntualizó el titular. En caso de avanzar, el rival será Atlético Mineiro o Emelec.