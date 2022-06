“Al que no quiera pasar la pelota a Moreno Martins, le arrancamos la cabeza y le sacamos del equipo”

Marcelo Moreno Martins fue el refuerzo clase A de Cerro Porteño para la temporada 2022. El delantero de 35 años generó mucha expectativa, pero hasta el momento solo convirtió tres goles: dos en el torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo y uno en la Copa Libertadores. Cada vez que no anota o es reemplazado, el boliviano está en el centro de la crítica.

Lea más: “Estamos remando contra la corriente, pero todavía con chances”

El martes, posterior el triunfo 3-1 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín, en el que Moreno Martins ingresó en el segundo tiempo y participó en la jugada del 1-0, Francisco Arce hizo referencia al momento del goleador de las Eliminatorias Sudamericanas 2022: “leí a mucha gente decir que no le quieren pasar la pelota”, comenzó el DT.

“¿Cómo no le van a querer pasar la pelota? Al que no quiere pasar la pelota a Moreno Martins, le arrancamos la cabeza y le sacamos el equipo. Si acá todos se tienen que pasar la pelota. Hay varias cuestiones en ese debate, todos son libres de opinar, pero no todas las opiniones son dignas de aceptar”, puntualizó el entrenador paraguaríense.

“Hablé con Marcelo. No es porque no se la quieran dar y porque a veces él se tiene que crear su espacio. Escuché que no juegan para el centro delantero, pero también hay que jugar para el lateral para que tire centros, para Patiño (Juan), para Duarte (Alexis). Hay que armar un equipo que juegue para todos y también ha falta que él haga movimientos acorde al juego”, explicó el técnico.