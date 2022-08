Claudio Aquino habló por primera vez del penal errado contra Olimpia en la Copa Libertadores

El 25 de mayo, en La Nueva Olla, Cerro Porteño y Olimpia disputaban el último partido del Grupo G de la Copa Libertadores. El Ciclón buscaba terminar primero, mientras que el Decano, clasificar a los octavos de final y eliminar al tradicional rival. Con el 1-0 (gol de Fernando Cardozo) el Azulgrana avanzó a la siguiente ronda y el Franjeado, a la Copa Sudamericana.

Lea más: La próxima fecha: el superclásico, con Nacional y Libertad al acecho

Pero aquel superclásico no es recordado por el triunfo del Rey de Copas en La Nueva Olla sino por la jugada del último minuto: un penal a favor del local, que si convertía dejaba al tradicional rival fuera de todo porque en Montevideo, Peñarol remontaba a Colón de Santa Fe y con el empate en Asunción, terminaba tercero, superando en la tabla a los dirigidos por Julio César Cáceres.

Claudio Aquino tuvo en sus pies la eliminación de Olimpia, pero Gastón Olveira atajó el tiro. El penal fue muy comentado no por la tapada sino por el gesto que realizó el atacante antes de la ejecución. Supuestamente, el argentino había señalado al uruguayo con la mano derecha hacia dónde iba a rematar, que era a la derecha del charrúa, lugar en el que tapó el disparo.

Este lunes, Aquino rompió el silencio al respecto y respondió a todos los rumores y teorías con relación a la jugada. “Primero agradecer por la pregunta porque jamás se tocó el tema y tampoco yo he hablado. Me dolió mucho errar le penal, la mayoría dice que está arreglado, que yo le señalé al arquero dónde iba a patear”, comenzó el mediapunta.

Lea más: “Debemos demostrar en el superclásico qué es lo que queremos”

“La situación que pasó fue que yo estaba haciendo tiempo porque faltaba poco para que termine el partido. El arquero se acerca y me pregunta qué tanto buscaba en la pelota. Si ustedes ven los penales que pateo, siempre busco el agujero de la pelota. El arquero me preguntó y le dijo: ‘el agujerito, boludo’. Perdón por la palabra, pero le muestro y le señalo con el dedo”, explicó.

“Y no sé quién fue el gran anfitrión que hizo que yo quede mal y que haya hecho que fue arreglado, que yo estaba señalando dónde iba a patear. Lo felicito porque hizo un embrollo bárbaro”, respondió al vídeo que recorrió las redes sociales sobre la supuesta señal, con el dedo, que hace Aquino a Olveira cuando el ex River Plate estaba parado delante del balón.

“Siempre demostré al club, al hincha el respeto que le tengo. Siempre di el máximo, más contra Olimpia, hice goles, me pelee con su tribuna, me putee en todos los idiomas (…) Molesta y duele, pero si buscan jamás hubo un antecedente mío de ese tipo. Y más que hubo plata, que me compraron. Todos esas boludeces que se dicen”, finalizó el ex Guaraní.