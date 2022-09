Juan José Zapag en ABC Cardinal: “Como presidente, apoyo al técnico”

Juan José Zapag habló por primera vez desde un nuevo empate en el torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. El presidente de Cerro Porteño respaldó a Francisco Arce en medio de la crisis futbolística y la mala racha del Ciclón, que suma cinco partidos sin triunfos, pero que continúa a un punto de los líderes, Libertad y Olimpia. Además, apuntó contra los barras.

“Arce siempre mostró que tiene capacidad. Como presidente, el apoyo al Departamento de Fútbol y al cuerpo técnico”, expresó Zapag al Cardinal Deportivo. “De acá a fin de año no vamos a cambiar de técnico, no pensamos en cambiar de técnico, no tenemos opción dos, nunca hubo”, puntualizó sobre el entrenador paraguaríense. “A fin de año vamos a evaluar”, añadió.

NOTICIA EN DESARROLLO