Francisco Arce y los hinchas: “Hicieron mucho para ganar”

Francisco Arce resaltó a los hinchas de Cerro Porteño en el triunfo 1-0 sobre Libertad por la novena jornada del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. En medio de una crisis y una relación tirante con el plantel y el cuerpo técnico, hubo más de 20.000 cerristas en La Nueva Olla, donde el Ciclón cortó la racha de cinco partidos sin victorias para continuar a un punto de la cima.

“En el anterior partido (vs. Guaraní), que no decidía nada, eran cánticos en contra. Hoy, no sé qué pasó, pero independientemente del resultado, la gente estuvo predispuesta, se dio cuenta que necesitábamos una mano, que los jugadores necesitaban una mano. Son los mismos jugadores, el mismo cuerpo técnico y respondimos con altura”, expresó Arce.

El DT mencionó que gran parte del choque contra el Gumarelo fue disputado “fuera de la cancha” en referencia al aliento de los aficionados. “Fue clave la manera en cómo se comportó la gente. Cuando Libertad fue superior a nosotros, los hinchas cantaban, coreaban, aplaudían e insistían. Ellos hicieron mucho para que pudiéramos vencer el partido”, reconoció el estratega.