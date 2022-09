Francisco Arce: “Estoy muy contento, era urgente sumar los tres puntos”

Cerro Porteño vivía estancado en un crisis futbolística que provocó la racha de cinco partidos sin triunfos y la tensión de los hinchas con el plantel y el cuerpo técnico. Y en medio del contexto, el Ciclón derrotó 1-0 a Libertad, un rival directo en la pelea por el torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. Francisco Arce analizó la victoria, que para el entrenador era “urgente”.

“Por más difícil que sea o fuerte que sea la tormenta, importa el cómo o sino no es duradero. Sí fue duro porque son dos rivales con grandes futbolistas, el rival tiene un gran cuerpo técnico. Supimos capear en varios momentos, fuimos superados en algunos momentos, especialmente en el primer tiempo, y superamos en otros como en el segundo tiempo”, expresó el entrenador.

“Teníamos que jugar así no solo por el contexto sino que por el rival. El rival es un gran competidor, tiene excelentes futbolistas, son dinámicos, rápidos y uno no puede estar desatento. Y obvio, necesitábamos la victoria, teníamos que ganar y lo hicimos jugando un partido tácticamente”, expresó Arce, quien no contó con Claudio Aquino y Marcelo Moreno Martins.

“Jugar con ellos te obliga a sacar lo mejor. Siempre fue así contra Daniel Garnero y su cuerpo técnico. Ellos nos mejoran mucho porque competimos fuerte. Tenemos que estar atentos a todos. Normalmente queremos armar trampas para osos, pero se nos complicó por las ausencias de Claudio y Marcelo”, señaló el DT, que alineó a Fernando Romero como delantero.

Arce valoró la actitud de los jugadores y también de los hinchas, que según el técnico, fueron “muy importantes”. “Hoy fue clave la manera en como se comportó la gente. Cuando Libertad fue superiores a nosotros, ellos cantaban, coreaban, aplaudían e insistían. Ellos hicieron mucho para que pudiéramos vencer el partido”, señaló el paraguaríense.

“Estoy feliz. Nunca es fácil ganarle a ellos por todo lo que tienen, hasta lo que tienen de sobra. Cuando podíamos sumar de tres, perdimos puntos. Era urgente que sumemos tres puntos, estoy muy contento, es una etapa superada y es un apoyo importante para ser más sólidos, más estables y tener un rendimiento más equilibrado”, finalizó el estratega.