Lucena: “No podemos pensar en los otros rivales, si nosotros no conseguimos los puntos”

Cerro Porteño volvió a empatar sobre el final ante Guaireña, dejando un 2-2 final por la undécima fecha del Torneo Clausura 2022 en La Nueva Olla Azulgrana. Ángel Cardozo Lucena, autor de uno de los goles para el Ciclón, habló en conferencia de prensa este jueves y dejó algunas frases sobre el partido y la actualidad del equipo.

“Todos los errores que no cometimos en 93 minutos, lo hicimos en 5 minutos. Trataremos de corregir, esto es fútbol y no hay margen de error. Nosotros no podemos pensar en los otros rivales, si nosotros no conseguimos los puntos y no ganamos los partidos”.

“Es doloroso perder así los puntos. Pecamos de inocentes, era una jugada a las últimas y no supimos cerrar, aguantar. También hay que darle mérito al rival, ahora hay que seguir trabajando”.

Los inconvenientes físicos en el año

“Resentí la lesión que tuve en la Copa América, me costó mucho agarrar ritmo porque justo me agarró cuando jugamos la Copa Libertadores y el torneo local, todo de seguido. El profesor también me explicó que tenía que parar, porque jugaba un partido, me molestaba y quedaba tres afuera. Ahora poco a poco voy agarrando ritmo y sintiéndome bien”.

El mensaje a la hinchada

“No podemos pedir más a la gente, siempre están acá y apoyan. Nosotros agradecemos a la gente que viene, todos queremos que se vayan contentos de acá cada fin de semana”, expresó el volante.

Selección Paraguaya

Lucena, quien fue parte vital del proceso anterior y ha disputado algunos partidos con el nuevo, habló sobre la Albirroja en la antesala de los próximos amistosos ante Emiratos Árabes y Marruecos y la lista de convocados locales que saldrá este viernes.

“Uno trabaja en el club para ser tenido en cuenta, estar ahí no tiene precio. Independientemente de que esté o no esté, se está armando un grupo bueno, el trabajo de los profesores (Guillermo y Gustavo Barros Schelotto) se está viendo”.