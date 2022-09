Fernando Ovelar: ingresó, jugó 18 minutos y fue reemplazado

Son muy pocas las veces en las que un futbolista ingresa desde el banco de suplentes y es nuevamente reemplazado porque no cumplió con el propósito del cambio. El miércoles, en el empate 2-2 de Cerro Porteño con Guaireña en La Nueva Olla, fue el caso de Fernando Ovelar, quien reemplazó a Federico Carrizo a los 65 minutos.

Lea más: Francisco Arce y porqué Cerro Porteño cambió de un tiempo a otro

Ovelar entró para cumplir una función ofensiva, que requería triangular por dentro con Alfio Oviedo y Brian Samudio y asistir en zona gol en los avances. Pero las veces que hizo contacto con el balón fue impreciso y perdió en varias jugadas. Por este motivo, Francisco Arce decidió sacar al zurdo a los 85′ para el ingreso de Marcelo Moreno Martins.

“Hablé con él sobre eso. No teníamos tiempo para perder, necesitábamos ganar. No entró bien y esa es la realidad. Por eso hicimos de vuelta el cambio por él”, explicó Arce sobre Ovelar, quien duró 18 minutos en cancha. “Si él hubiese entrado como entra siempre, era diferente”, añadió el entrenador sobre el joven, que cumple la reglamentación del Sub 19.

Lea más: Francisco Arce: “Pecamos de inocentes en la última jugada”

“Él es creativo, tiene mucho pase para gol y tuvo un mal día como puede tener cualquiera. La próxima seguramente recuperará y se pondrá bien de vuelta porque no le necesitamos mucho”, apuntó el entrenador con relación a Ovelar, quien suma 14 partidos y un gol en la temporada 2022 (entre el torneo Apertura y el torneo Clausura) del fútbol paraguayo.