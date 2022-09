Iván Almeida: “Ningún Almeida se va a poner la camiseta de Cerro Porteño jamás”

El entrenador de Tacuary, Iván Almeida, habló este lunes con el Cardinal Deportivo y volvió a manifestar su deseo de dirigir a Olimpia, club en donde ya estuvo en las divisiones formativas y como asistente de su padre, Éver Almeida.

“Mi sueño es dirigir al Olimpia, va a ser lo máximo. Pero para llegar a Olimpia tengo que tener una carrera, mucha gente llegó ahí sin tener logros como técnico. Mi pasado como futbolista no me da méritos para llegar”.

Lea más: Iván Almeida: “La envidia es porque tengo una final de Libertadores y Cerro nunca pudo”

“Si el Olimpia me llama hoy, yo voy a estar, pero méritos como técnico no he hecho todavía. Si me llaman es porque hay una necesidad”.

Sobre el hipotético caso de que Cerro Porteño, el acérrimo rival del franjeado, lo llame alguna vez, Iván expresó.

Lea más: ¿Iván Almeida y un palo para Julio César Cáceres?

“Con todo respeto a la gente de Cerro, yo no tengo la historia de Éver Almeida, pero tengo un apellido y no puedo faltarle al respeto a todo lo que ha conseguido mi padre. Debo respetar al Olimpia, haciendo que ningún Almeida esté relacionado con Cerro Porteño”.

“Ningún Almeida se va a poner la camiseta de Cerro Porteño jamás”, sentenció.