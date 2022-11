Las explosivas declaraciones de Mateus Gonçalves y qué había dicho Francisco Arce sobre “no pasarle la pelota a Marcelo Moreno Martins”

Cerro Porteño terminó el año con las manos vacías. El ambiente continúa tenso y más, después de que el tradicional rival, Olimpia, conquistara el torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo y haya accedido a la definición de la Supercopa Paraguay y a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cualquier chispa puede hacer explotar todo. Más temprano que tarde, la chispa apareció.

Mateus Gonçalves incendió el vestuario del Ciclón mientras el plantel está de vacaciones (regresa el 26 de diciembre). En una entrevista con Unión FC de Radio Unión 800 AM, el brasileño, que volvió a la competencia en la última parte de la temporada después de cumplir un año de suspensión por doping positivo, reveló una interna entre los jugadores paraguayos con Marcelo Moreno Martins.

“Llega Marcelo Moreno, yo no quería creer eso, pero los paraguayos tenían un poquito de celos. Si mirás los partidos fríamente, muchas pelotas las podrían dar a Marcelo y dan al otro lado. Tiran centros pasados, es un detalle para prestar atención”, expresó el ex Ceará, que había renovado vínculo con la institución hasta diciembre de 2024.

Mateus continuó y agregó que “eso pasa mucho con él, por ser extranjero y goleador, tiene ahí la prensa, ese glamour y muchos no entienden eso”. “Yo creo que Marcelo tuvo sus fallas, pero salió con siete goles, ahora piensa si juega el equipo juega para el nueve”, añadió. “Con la experiencia que tiene, él con dos días de vestuario ya se dio cuenta como era”, contó.

El caso no es nuevo y en su momento, fue tratado y explicado por Francisco Arce cuando parecía que el equipo no jugaba para Moreno Martins, quien llegó al azulgrana desde el Cruzeiro en Brasil y como goleador de las pasadas Eliminatorias Sudamericanas. Posterior al triunfo 3-1 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín, el DT salió al cruce...

“¿Cómo no le van a querer pasar la pelota? Al que no quiere pasar la pelota a Moreno Martins, le arrancamos la cabeza y le sacamos el equipo. Si acá todos se tienen que pasar la pelota. Hay varias cuestiones en ese debate, todos son libres de opinar, pero no todas las opiniones son dignas de aceptar”, había expresado el entrenador paraguaríense en junio.

“Hablé con Marcelo. No es porque no se la quieran dar y porque a veces él se tiene que crear su espacio. Escuché que no juegan para el centro delantero, pero también hay que jugar para el lateral para que tire centros, para Patiño (Juan), para Duarte (Alexis). Hay que armar un equipo que juegue para todos y también hace falta que él haga movimientos acorde al juego”, terminó.