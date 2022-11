“Fue una patada en los huevos”: Francisco Arce y los dichos de Mateus

Francisco Arce salió al cruce de las explosivas declaraciones de Mateus Gonçalves, quien había revelado días atrás la interna en Cerro Porteño, entre diferencias y “celos” con Marcelo Moreno Martins. El técnico no dudo en criticar al atacante brasileño, que regresó a la competencia en setiembre después de cumplir un año de suspensión por doping positivo.

En una conferencia en La Nueva Olla, que según Arce él no solicitó, el paraguaríense respondió a los dichos del ex Ceará. “Lo de Mateus no entendí, no entendí. Vamos a hablar. Que eso se aclare y se explique, porque al final quedó como una patada en los huevos. En el peor momento, fue innecesario. Nunca ocurrió en el sentido de como él comenta”, expresó el estratega.

Arce comentó que trató de conversar con Mateus, pero que no había contestado. “Yo lo llamé, no me atendió; le mandé un mensaje, no me atendió. Me devolvió la llamada, pero no vi. Vamos a hablar cuando volvamos. Sinceramente me pareció desubicado”, añadió el DT, que explicó que el cuerpo técnico y la directiva tomarán medidas en el regreso del plantel para la pretemporada.