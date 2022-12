Ñamandú: “Creo que merecía más oportunidades”

“En su momento cuando Luis Zubeldía estuvo en Lanús tenía chance de ir, me fui, me dijo que quería contar conmigo y al final no se dio mi salida para poder ir a Argentina, en dos ocasiones pasó lo mismo”, señaló el jugador a l 730 ABC Cardinal.

Mereció más oportunidades en Cerro. “Creo que merecía más oportunidades en Cerro Porteño, no tuve la confianza que tuve con Fernando Jubero. Nos pusimos de acuerdo con el club para rescindir el contrato, me quedaba un año más de contrato”.

Está en conversaciones con clubes de nuestro país. “Ahora estoy conversando con algunos clubes después de firmar mi rescisión con Cerro Porteño. De momento no puedo decir el club, pero es de Paraguay”.

“Salí con mucha tristeza al finalizar el contrato con Cerro, por el cariño que le tengo al club”, finalizó.