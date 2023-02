“Venimos con toda la ilusión del mundo”: Las primeras palabras de Facundo Sava como DT de Cerro

El argentino Facundo Sava, nuevo entrenador de Cerro Porteño, habló este lunes para la página oficial del club por primera vez desde su asunción al cargo que dejó Francisco Arce. El ex entrenador de Patronato, que tiene vínculo hasta fines del 2023, respondió un par de preguntas específicas.

Las sensaciones ante la oportunidad

“Para nosotros es una alegría muy grande poder estar acá, dirigir a Cerro, un club con una historia muy rica y con una hinchada muy apasionada. El sentimiento que tengo es de mucha ilusión, mucho compromiso, ganas de trabajar y empezar a que se den sueños lindos y poder ser campeón, que es lo que todos queremos”, expresó el ‘colorado’.

La motivación de venir al Ciclón

“Cuando me llamaron de acá, no me preguntes por qué, fue algo intuitivo, algo personal que dije: ‘Esta es la posibilidad, esto me gusta’. Y acá estamos “.

La mejor virtud del plantel

“Vimos muchos partidos. Hay momentos en los que el equipo es intenso. Cuando el equipo juega junto, atacando y defendiendo, eso me gusta mucho”, detalló Sava, que estuvo presente en el último duelo ante Guaraní (1-1) en La Nueva Olla.

El estilo de juego de Sava

“Tratar de atacar, presionar y recuperar rápido la pelota. Ser intensos, pero por sobre todo las cosas que se vea un equipo solidario, humilde y trabajador, que se competitivo y que demuestre que sale a la cancha a ganar desde el primer minuto hasta el último, y en cualquier cancha”.

Lea más: ¿Qué dijeron los hinchas de Cerro sobre la llegada de Facundo Sava?

Destaque a la hinchada

“El fervor, la pasión con la que venían a la cancha. Cuando estuvimos acá adentro, sentimos el calor que transmiten, creo es un jugador más”.

“Venimos con toda la ilusión del mundo, con muchas ganas de trabajar. Los vamos necesitar y nosotros nos vamos a esforzar al 100 por ciento para que se puedan ir contentos en cada partido con lo que ven”, sentenció el DT de 48 años.