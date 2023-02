Facundo Sava y el motivo de las bajas de Fernández y Carrascal

Facundo Sava había citado a 20 jugadores para el estreno como entrenador de Cerro Porteño. En la lista había sorpresas, como Pedro Álvarez y Wilder Viera, quien finalmente fueron titulares, como también ausencias. Otra vez, Rafael Carrascal y Fernando Fernández estaba descartados. En la fecha anterior, el 1-1 con Guaraní, Diego Gavilán no había convocado a ninguno.

Posterior al triunfo 2-0 sobre Guaireña en el Parque del Guairá, Sava explicó el motivo por el que Carrascal y Fernández no viajaron a Villarrica. “Somos de variar. Me da lástima dejar a Fernando como a Rafa. Todos los jugadores que quedaron fuera es una lástima. Para mi como entrenador es lo más difícil que hay. Me da pena, pero por hoy”, comentó el DT.

Sava aseguró que tanto Carrascal y Fernández tendrán oportunidades en el equipo. “Les dije que sigan entrenando, yo se lo que se siente cuando un jugador va al banco o sale de la cancha porque viví de todo como jugador. Y lo último que deben hacer es agachar la cabeza y bajonearse. Yo soy de cambiar mucho y oportunidad van a tener”, aseguró el argentino.

El colombiano como el máximo goleador del fútbol paraguayo en 2022 podrían retornar para la Copa Libertadores. El debut del Azulgrana en el certamen internacional será el martes en Santiago de Chile. “No es que tengo un once y listo y sobre todo cuando hay partido cada tres días. Todos entrenaron muy bien y todos estan dispuestos a jugar el martes”, culminó.