Cerro Porteño: salvó el invicto, pero a cuánto quedó de Libertad

Cerro Porteño estaba obligado a ganar, pero sumó solo un punto contra el Sportivo Luqueño por la séptima jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. El Ciclón remontó un 0-2 entre los 80 y 90 minutos, pero recibió el empate a los 100′, quedando con un sabor agridulce y distanciado del puntero Libertad en la pelea por el título.

El Azulgrana arrancó el partido con diez unidades de desventaja con relación al Gumarelo, que el sábado superó 2-0 a Guaireña en La Huerta con goles de Lorenzo Melgarejo y Héctor Villalba. Con la paridad, con goles de Rafael Carrascal, Damián Bobadilla y Braian Samudio, los dirigidos por Facundo Sava tienen 11 y están a 8 del primero en la tabla de posiciones.

Por su lado, la remontada salvó el invicto en la temporada. Entre la competencia local y el certamen internacional, los de Barrio Obrero suman 10 cotejos, con 5 triunfos (1-0 vs. Sportivo Trinidense, 2-0 vs. Guaireña, 1-0 vs. Curicó Unido en Santiago y asunción y 1-0 vs. Fortaleza) y 5 empates (1-1 vs. Sportivo Ameliano, 1-1 vs. Guaraní, 1-1 con Resistencia, 2-2 vs. Olimpia y vs. Luqueño).

