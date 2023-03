Cerro Porteño vs. Nacional: el Ciclón de Sava arrasa con todo a su paso

Otra gran muestra del Cerro Porteño de Facundo Sava, que no discrimina y arrasa con todo, esta vez le tocó a su vecino Nacional, que sigue sin poder encontrar la regularidad del torneo pasado.

16 minutos pasaron para que se produzca la primera acción importante en el partido y no fue precisamente por mérito de algún equipo, sino por un despropósito del VAR y el arbitraje. Jordan Santacruz cometió una falta sobre Wilder Viera y fue expulsado por Derlis López, a pesar de que el jugador de Nacional recogió la pierna antes de impactar de lleno. La jugada no fue revisada en el VAR porque este no funcionaba y el juego siguió con total impunidad.

Cerro Porteño se mostró más lúcido tras la larga pausa por el déficit tecnológico y encontró el gol a los 29′, con un gran remate de Ángel Cardozo Lucena desde el costado izquierdo, aprovechando el pase de Claudio Aquino.

Posterior al tanto de apertura, el Ciclón arrinconó al Tricolor a base de toques y buen fútbol, ejerciendo una gran superioridad que iba a recalar en el segundo gol. Federico Carrzo, firme a su postura de sólo hacer golazos, volvió a dar la nota a los 46′, cuando enganchó ante la salida del arquero Espínola en un rebote y la mandó a guardar, permitiendo que su equipo se marche a vestuarios con el 2-0.

La Academia sorprendió a Cerro Porteño en los primeros minutos del segundo tiempo y logró descontar con un bombazo al ángulo de Richard Cabrera sobre el minuto 48′. Golazo, a pesar del esfuerzo máximo de Jean, que poco minutos después fue importante para desvíar un tiro de Edgardo Orzusa.

Pero el equipo de Facundo Sava tenía otros planes y cortó rápidamente cualquier intención de remontar sobre 55′, cuando Claudio Aquino se juntó con Fernando Fernández y puso el segundo con un tiro raso, ante la floja reacción de Héctor Espínola.

Damián Bobadilla fue el encargado de consumar la goleada tres minutos después de su ingreso, metiéndose al corazón del área para sacar un remate potente a los 68′. Ya era un show azulgrana, otro más en la era del ‘Colorado’. Los minutos que sobraban estaban demás.

El Ciclón de Sava suma su segunda victoria consecutiva en el torneo local, la primera en La Nueva Olla en este torneo, para ir a 17 puntos y ser el único escolta de Libertad, que por ahora tiene 19. Por su lado, Nacional suma su segunda derrota al hilo y sigue séptimo con 11 puntos.