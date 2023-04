Héctor Melgarejo, a días del partido ante Cerro Porteño: “Capaz que ni saquemos boletas a la venta”

Sportivo Ameliano no habilitará la venta de entradas para el partido contra Cerro Porteño a causa de la suspensión de los aficionados azulgranas por los hechos violentos de la barra con la Policía Nacional en el estadio La Huerta. “Capaz que ni saquemos boletas a la venta. Estamos analizando eso”, expresó Héctor Melgarejo al Cardinal Deportivo.

El presidente de la V Azulada explicó que entregarían tickets a los simpatizantes del club en el Barrio Virgen del Huerto. “Lo más probable es habilitar entradas para la gente de Ameliano, pero que sea a título gratuito”, agregó. El partido, por la duodécima jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo, será el jueves a las 18:00, en el Defensores del Chaco.

Por otra parte, Melgarejo mencionó que pensó en cambiar la localía y no jugar ante el Ciclón en el estadio de Sajonia. “Queríamos modificar pero ni intentamos porque no iban a aceptar. Consulté pero me dijeron que debe ser de mutuo acuerdo”, contó el titular de la institución, que añadió dejarían de ganar unos 150.000.000 de guaraníes y perderían unos 80.000.000 de guaraníes.

