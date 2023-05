Facundo Sava destaca la “polifuncionalidad” de sus jugadores

Facundo Sava, entrenador de Cerro Porteño, se mencionó este martes en la antesala del partido de contra el Bolívar, mañana a las 18:00 en La Nueva Olla, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

“Importa mucho jugar con nuestra gente. Es un jugador más, nos sentimos muy identificados con lo que ellos hacen. En el momento más difícil ellos alientan y eso motiva mucho. La gente se siente identificada con nosotros y la pasamos muy bien jugando en nuestra casa”.

“No es un equipo este de Bolívar que se mete atrás, es un equipo que sale a buscar y presiona. Lo ha hecho con el Barcelona, lo ha hecho en su liga local”, expresó el colorado, sobre las virtudes del rival.

Sava también fue consultado sobre Robert Piris Da Motta, quien cumple últimamente la función de defensor central a pesar de ser un mediocampista. “Es un jugador inteligente y con experiencia, ha jugado en los dos puestos. Es una gran posibilidad tener a estos jugadores que se puedan adaptar a distintos puestos. Hoy en día, tener jugadores polifuncionales, es más fácil encontrar eso que cuando yo jugaba”, señaló.

“Tener un mediocampista como Damián (Bobadilla) o la mayoría que tenemos, que lleguen al gol, no es fácil de encontrar. Son virtudes que les traen desde chico. Yo he conocido muchos mediocampistas que tienen alergia al área, no es el caso de los jugadores estos, que están cada vez más necesitados. No sólo mediocampistas, sino defensores. Tenemos esa cualidad, todos pueden hacer de todo”, sentenció.