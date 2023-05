Juan Patiño y la incógnita de con quién juega: Piris o Brock

Cerro Porteño enfrentará a Bolívar por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Ciclón, uno de los cuatro líderes de la llave (todos con 3 unidades), sufrirá modificaciones en el equipo: Diego Churín es baja por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Juan Patiño regresa, pero con la duda de a quién reemplazará y en consecuencia, con quién jugará.

Patiño superó una lesión que había sufrido el 10 de abril, en el partido contra Tacuary por el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo, y está para retornar a la zaga, donde debe sustituir a Robert Piris da Motta o a Eduardo Brock. El entrenador Facundo Sava debe elegir entre el paraguayo, que disputó los últimos 7 cotejos como titular, o por el brasileño, que alternó con Pedro Álvarez.

Si Sava ubica a Patiño por Piris da Motta no habría otro movimiento en la defensa, pero si el cambio es por Brock, el ex San Lorenzo de Almagro pasará a jugar por izquierda, posición que ocupó cada vez que fue dupla del ex Racing de Avellaneda. El DT, que no tiene problemas con el cupo de extranjeros como el certamen local, tiene menos de 48 horas para decidir.

El probable de Cerro Porteño

Jean Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piris da Motta o Eduardo Brock, Gabriel Báez; Federico Carrizo, Ángel Cardozo Lucena, Damián Bobadilla, Claudio Aquino; Robert Morales y Fernando Fernández.