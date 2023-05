Aquino y Morales también son dudas para enfrentar a Olimpia

Cerro Porteño disputa el superclásico el próximo fin de semana. A diferencia de Olimpia, el Ciclón pelea por el título y el partido, más allá del honor, es clave para continuar con esperanzas de remontar la desventaja de puntos con Libertad. A cinco días del partido, Facundo Sava reveló que hay tres jugadores, todos titulares, que están en duda para el choque en La Nueva Olla.

Además de Juan Patiño, quien estaba para volver en el triunfo 2-1 sobre Resistencia, pero quien en el último entrenamiento resintió la lesión lumbar, el entrenador tiene al margen a Claudio Aquino y a Robert Morales, quienes también estuvieron ausentes ante el Triángulo Rojo en Sajonia por la decimosexta jornada del torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo.

En la conferencia, Sava contó los motivos de las bajas de Morales y de Aquino. “Robert por un golpe se le hizo un hematoma en el posterior del músculo en el primer tiempo del otro día. Está haciendo trabajos con los kinesiólogos para saber si puede llegar al sábado”, comentó el DT con respecto al delantero, que fue reemplazado en el entretiempo ante Bolívar.

Por su lado, el mediapunta está con un cuadro de angina y no entrenará hasta el martes, según el estratega. “Está con una angina y en estos últimos días ni estuvo en los entrenamientos. Por lo que me dijo el médico, que debe realizar estudios, hasta el martes no estará para entrenar”, finalizó el argentino, que sí tendrá a disposición, tras cumplir una suspensión, a Diego Churín.