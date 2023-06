Alex Arce, el goleador de la Primera Nacional: “Me dolió bastante salir de Cerro”

El paraguayo Alex Arce, jugador de Independiente Rivadavia, da la nota fecha tras fecha en la Primera Nacional (segunda división de argentina), certamen en el que lleva 19 goles en 19 partidos, siendo el máximo goleador del torneo que lidera su equipo. El ex Sportivo Ameliano habló este lunes con ABC Cardinal.

Sobre los factores que influyeron en su salida al mercado extranjero, Arce expresó: “Lo primero fue que quería tener la experiencia de salir. Lo segundo fue la parte económica. Me decidí y pude salir y ahora estoy pasando por un lindo momento”.

La salida de Cerro

El goleador también contó que en su momento se planteó dejar el fútbol por falta de oportunidades. “Sí, pasó en su momento. Cuando salí de Cerro, me golpeó bastante. Pensé que quizás ya no iba a pasar y que no iba más a poder jugar en primera y cumplir el sueño que tenía. Gracias a Dios estoy acá y ahora estoy pasando por un buen momento”.

“Poco antes de la pandemia, en 2019, hablé con mi novia y me dijo que tenía que estudiar si no pasaba nada. Igual iba a seguir jugando, pero aunque sea para ganarme esa platita”, añadió.

“Me dolió bastante salir de Cerro Porteño, me golpeó bastante. Ya tenía como 22, 23 años y seguía en la Reserva. Me quedaba un año todavía, pero me avisaron que ya no me iba a tener en cuenta. Decidí salir, romper el contrato y buscar nuevos aires”, expresó Alex.

El voto de confianza de Ameliano

Alex Arce comentó que el entrenador del Sportivo Ameliano, Humberto García, le dio el voto de confianza en un momento difícil. “En Libertad de Carapeguá me rompí el empeine. Ahí le conocí al profe Humberto y él después me abrió las puertas para irme a Ameliano. El club me contrato estando lesionado, me había operado pero tenía como dos meses de recuperación”, detalló.

El delantero tiene contrato hasta el 2025 con Independiente Rivadavia, que es dueño del 100 por ciento de su pase. A su vez, Arce se encuentra cursando el cuarto año de la carrera de contabilidad de forma virtual desde Argentina