Jean a Elvio Vera: “¿Querías mi remera? Tengo para todos”

El agónico triunfo de Cerro Porteño sobre Sportivo Ameliano tuvo un cierre picante. Jean Fernandes festejó el gol de Ronaldo de Jesús y la victoria 3-2 en el rostro de los jugadores de la V Azulada, que reaccionaron contra el portero después del pitazo final: hubo empujones y corridas, con el brasileño rodeado por los rivales y en medio, los futbolistas del Ciclón intentando separar.

Después del altercado y el “por aquí pasó el Supercampeón y Jean comió apysarapó” que escribió el plantel de Humberto García en el vestuario de La Nueva Olla, Jean publicó en redes un vídeo en el que explicó que pasó y en el que también lanzó una chicana contra los del Barrio Virgen del Huerto, que el miércoles habían eliminado al Azulgrana de la Copa Paraguay.

Jean Fernandes a Elvio Vera: “No vengas a pelear”

“Yo estaba bien tranquilo y vino el muchacho, no sé el nombre, el de Ameliano, el once. Hizo así”, comenzó Jean en referencia al gesto tipo Topo Gigio de Vera, quien marcó el 2-2 parcial con un remate de penal y celebró llevando las manos cerca de las orejas. “Puede hacer lo que quiera, pero después cuando yo gane, acepte también eso. No vengas a pelear”, expresó el guardameta.

Posteriormente, Jean Fernandes ironizó preguntado a Elvio Vera si quería la camiseta y tiró: ¿O querías mi remera? ¿O los veinte muchachos querían mi remera?. ¿Ustedes quieren remeras? Envíen las direcciones de cada uno y envío las remeras a todos. No hace falta pelear hermanos, tranqui, tranqui. Sin peleas”, terminó el ex Atlético Goianiense en una historia de Instagram.